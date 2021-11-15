«Ред софт» и «Тонк» развернули цифровую лабораторию в МТУСИ

В Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) заработала лаборатория «Цифровой виртуализации и инфраструктурных решений» на базе российского программного и аппаратного обеспечения. Это совместный проект МТУСИ, разработчика «Ред софт» и группы компаний «Тонк», реализованный для подготовки ИТ-профессионалов по импортонезависимой аппаратно-программной среде.

По трехстороннему соглашению на базе МТУСИ «Ред софт» развернул составное решение «Ред виртуализация», «Тонк» предоставил тонкие клиенты – компактные компьютеры класса enterprise нескольких моделей.

«Тонкие клиенты “Тонк” широко используются не только для организации учебных классов, но и для оптимизации ИТ-инфраструктуры передовых образовательных учреждений. Виртуализация автоматизированных рабочих мест, предоставляемая “Ред софт”, решает задачу импортозамещения и формирования цифрового суверенитета. Это гарантирует создание безопасных и надежных информационных комплексов», – сказал Михаил Ушаков, генеральный директор «Тонк».

«Сотрудничество с МТУСИ и компанией “Тонк”, и как следствие создание лаборатории, способствует реализации государственной программы импортозамещения информационных технологий», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».