VK представила технологию вероятностной ML-атрибуции установок мобильных приложений в myTarget

VK разработала инструмент вероятностной атрибуции установок приложений и целевых действий в них на базе машинного обучения. Инструмент основан на технологиях MyTracker и myTarget. Он позволяет проводить атрибуцию в рекламных кампаниях на iOS 14.5 и выше с точностью до 90%.

Вероятностная атрибуция дает возможность проводить наиболее точную аналитику после установки приложения в разрезе самых популярных метрик: покупок, подписок и других событий. Технология позволяет приблизиться к уровню достоверности анализа до изменения политик безопасности Apple. При этом соблюдаются все стандарты работы с данными – они используются исключительно в анонимизированном и агрегированном виде.

С новой технологией аналитические данные об эффективности кампаний поступают с минимальной задержкой — в течение часа. Рекламодатели смогут отслеживать эффективность объявлений, вычислять показатели ROI и LTV, а также получать прогнозы прибыли, приносимой пользователем, для встроенных покупок и рекламной монетизации.

Для вероятностной атрибуции установок и событий используется ряд сложных моделей машинного обучения. Алгоритмы анализируют результаты атрибуции SKAdNetwork, данные кампаний и объявлений в myTarget, статистику эффективности отдельных форматов и размещений рекламной платформы, характеристики устройств и другие параметры. На основании этой информации оценивается вероятность связи между рекламными сообщениями и установками и другими целевыми действиями в приложениях по результатам рекламных кампаний.

Чтобы использовать новый инструмент, нужно интегрировать SDK MyTracker в приложение, привязать приложение к кабинету в myTarget и запустить рекламную кампанию с трекинговой ссылкой MyTracker. Для достижения оптимальной точности результатов может потребоваться несколько дней на обучение модели.