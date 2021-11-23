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Уровень безопасности и защищенности платформы Yandex.Cloud подтвержден международной ассоциацией Cloud Security Alliance

Облачная платформа Yandex.Cloud получила регистрацию в публичном реестре международной ассоциации по безопасности Cloud Security Alliance. Таким образом, провайдер прошел первый этап программы Security, Trust, Assurance and Risk (STAR) - Level 1: Self-Assessment.

Специалисты Yandex.Cloud предоставили необходимую документацию для подтверждения соответствия лучшим практикам облачной безопасности от CSA, в том числе по сетевой безопасности, управлению доступом, уязвимостями, активами и инцидентами. Заявленным стандартам соответствуют самые востребованные облачные сервисы: инфраструктурные, платформа данных, контейнерная разработка, технологии для машинного обучения.

Список требований CSA включает более 190 параметров безопасности облачной платформы. Это открытый документ, доступный на сайте альянса любой российской или зарубежной компании, которая принимает решение об использовании Yandex.Cloud. С его помощью клиенты Yandex.Cloud могут самостоятельно быстро сверить соответствие облачной платформы с внутренними требованиям компании к безопасности публичных облаков.

Ранее платформа Yandex.Cloud уже подтвердила соответствие требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Также по результатам аудита Yandex.Cloud соответствует международным стандартам информационной безопасности: ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019, PCI DSS, ГОСТ 57580.

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