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Банк «Санкт-Петербург» выпустил обновленную версию мобильного банка «БСПБ 2021»

Банк «Санкт-Петербург продолжает развивать новый мобильный банк «БСПБ 2021» на платформах iOS и Android.

В обновленной версии появилась возможность простого входа в новое приложение, если у клиента есть старое. Новое приложение применит биометрию или короткий код, при этом пароль вводить не нужно.

В текущем релизе уже есть сервисы переводов me2me от Системы быстрых платежей, а также функциональность подписок, автоплатежей и автопереводов.

Сервис подписок и автоплатежей предполагает возможность подписаться на перечень вендоров, которые присылают счет на оплату услуг с точной суммой за период. Когда счет приходит, банк присылает уведомление, и клиент может совершить оплату в один клик, ничего не заполняя. А можно избавиться и от необходимости делать этот один клик, установив автооплату счета в нужный день.

Автоперевод – это регулярный перевод конкретной суммы в определенный день, который можно установить в адрес поставщика услуг, физического лица или организации.

Эти сервисы существовали и в старом мобильном приложении «БСПБ». При этом в новом «БСПБ 2021» каждая конкретная функция прошла апгрейд: команда банка тщательно поработала над удобством, простотой и технологичностью сервисов. Например, подписки, автоплатежи и автопереводы переехали с отдельной закладки на страницу платежей и переводов, чтобы все платежные инструменты были на одной странице. В автопереводе теперь можно изменить счет оплаты без необходимости заново создавать регулярный перевод. И в целом пользование сервисами стало значительно проще и удобнее.

«Сегодня каждый пятый активный клиент банка имеет настроенный автоперевод, а каждый двадцатый – подписку на ЖКУ, – сказал директор по развитию диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Константин Сметанин. – В новом мобильном приложении эти функции стали проще и удобнее, поэтому, думаю, такие сервисы станут еще популярнее у наших клиентов. В ближайшее время мы планируем внедрить в новое приложение функционал, относящийся к программам лояльности. В целом к 2022 г. новое мобильное приложение перегонит старое по функциям. При этом все сервисы в нем строятся на качественно новом уровне».

Оценить и протестировать новый мобильный банк от Банка «Санкт-Петербург» для iOS и Android можно, скачав его в App Store и Google Play. Старый мобильный банк остается доступным до конца 2021 г.

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