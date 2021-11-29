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«Ситилинк» ускорил возврат средств за отмененные заказы

Российский интернет-магазин «Ситилинк» реализовал сервис практически мгновенного возврата средств розничным покупателям при отмене оплаченного заказа, оформленного через сайт компании.

В «Личном кабинете» клиента на сайте ретейлера появилась возможность отменить оплаченный заказ до начала его обработки на складах компании. Денежные средства будут возвращены на банковскую карту покупателя в срок от нескольких секунд до одной минуты в зависимости от скорости операций обслуживающих платежных систем и банка. Возможность отказаться от сделанного заказа до начала сборки сотрудниками позвонив в контакт-центр компании также остается доступной для покупателей.

«При выборе необходимых товаров порой люди подвержены спонтанным покупкам, часто потребитель выбирает среди нескольких похожих по характеристикам устройств и может изменить свое решение в последний момент», – сказал Алексей Мурашов, директор по розничным продажам «Ситилинк».

Отменить заказ на сайте можно только до начала его сборки. В ином случае отказаться от товара можно будет после его получения в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Ранее в «Ситилинк» была возможность отказаться от товара до этапа сборки посредством звонка в контакт-центр компании.

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