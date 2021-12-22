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Браузер Vivaldi стал доступен для установки на электрокары Polestar 2

Компания Vivaldi Technologies и шведский производитель электрокаров премиум-класса Polestar, являющийся дочерним предприятием Volvo, объявляют о выходе браузера Vivaldi для Android Automotive OS. Владельцы модели Polestar 2 получают полноценный доступ к интернету и смогут просматривать веб-страницы на мониторе автомобиля так же быстро и комфортно, как на экране смартфона.

Разработка браузера для автомобилей, в бортовых компьютерах которых работает Android Automotive OS - новое направление деятельности компании. Теперь Vivaldi предлагает максимально настраиваемый браузер не только для домашних и мобильных пользователей, но и для владельцев электромобилей премиум-класса Polestar 2. Функции браузера доступны в полном объеме. На 11-дюймовом центральном дисплее электрокара пользователям доступен просмотр страниц, функция стриминга, онлайн-покупки, работа с веб-почтой и другие функции. Браузер Vivaldi имеет встроенный блокировщик слежки и рекламы, переводчик, функцию работы с заметками, а также синхронизацию с другими устройствами, защищённую сквозным шифрованием.

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Vivaldi на экране электрокара Polestar 2

Для обеспечения безопасности веб-страницы можно просматривать только в режиме парковки. Если владелец просматривал видеоролик или фильм, то при начале движения воспроизведение контента будет продолжаться только в аудио-режиме. Также в целях безопасности и защиты от вирусов в браузере заблокирована возможность загрузки файлов из сети.

Синхронизация, встроенная в Vivaldi, позволяет обмениваться данными между всеми устройствами, на которых установлен этот браузер. Все данные синхронизации сохраняются в зашифрованном виде на серверах Vivaldi в Исландии, не попадая в компанию Polestar.

Браузер Vivaldi для Polestar 2 доступен в странах Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Vivaldi для Android Automotive OS будет получать регулярные обновления наряду с другими поддерживаемыми платформами (Windows, macOS, Linux и Android).

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