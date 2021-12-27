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«Ростелеком» обеспечил интернетом «Клинику Нуриевых» в Казани

«Ростелеком» подключил интернет в центре репродуктивной медицины «Клиника Нуриевых» в Казани. Доступ к скоростной сети передачи данных организован в новом здании медцентра на улице Братьев Касимовых, 38. Теперь персонал медучреждения может взаимодействовать с головным офисом онлайн и дистанционно консультировать пациентов.

Ильяс Нуриев, директор «Клиники Нуриевых», сказал: «В прошлом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации популярность онлайн-консультаций значительно выросла. Тенденция сохраняется и сегодня. Всё больше жителей республики пользуются телемедициной, в том числе репродуктивной, на которой специализируется наша клиника. Поэтому высокоскоростной интернет в новом здании — непременное условие эффективности нашей работы. На дистанционном приеме клиенты медучреждения имеют возможность показать предыдущие анализы, рассказать о проблемах и обсудить с медиками дальнейший план действий».

Павел Гонцов, директор филиала «Ростелекома» в Республике Татарстан, отметил: «Без скоростного интернета сегодня невозможно обмениваться данными, пользоваться онлайн-сервисами без сбоев и задержек. Доступ в сеть — это базовая услуга, в которой нуждаются абсолютно все организации независимо от их масштабов и сфер деятельности. Медучреждения, вынужденные в сегодняшних реалиях оказывать часть своих услуг дистанционно, испытывают потребность в надежных скоростных каналах связи в первую очередь. Поэтому мы стремились выполнить проект в кратчайшие сроки, чтобы клиника как можно быстрее могла приступить к работе».

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