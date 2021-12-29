Сервис «VK видео» запустил офлайн-режим

Содержимое библиотеки сервиса «VK видео» теперь можно смотреть без доступа к интернету, сохраняя его в офлайн-режиме. Как сообщил CNews представитель VK, новая функция доступна в приложении «Вконтакте» на iOS и Android.

С офлайн-режимом пользователи «VK видео» могут смотреть контент, где бы они ни находились: в поезде, самолёте, в путешествии или на даче. Ограничения на мобильный трафик или слабая сеть не помешают смотреть видео в высоком разрешении без пауз и задержек. Сохранённые ролики можно найти в разделе «Скачанное».

Ролики быстро загружаются на пользовательские устройства благодаря собственным технологиям «VK видео» по ускорению передачи данных и снижению задержек, а также геораспределённой сети доставки контента (CDN). Загрузка видео происходит посегментно, поэтому на неё не влияют кратковременные сбои в сети или переключение между точками доступа к интернету. Благодаря оптимальному использованию ресурсов скачивание видео не сказывается на работе мобильного приложения.

Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте», «VK видео», «VK звонков» и «Клипов», сказал: «Мы много инвестируем в технологии доставки контента: оптимизируем сетевые протоколы, внедряем поддержку продвинутых форматов и развиваем алгоритмы адаптации, чтобы пользователи могли смотреть видео на любых устройствах с разным качеством связи. Возможность скачивать ролики, чтобы смотреть их офлайн, стала логичным шагом развития видеоплатформы. Новая функция гарантирует беспрерывный просмотр видео в самом высоком из доступных разрешений. Это особенно актуально в дороге или путешествии. Кроме того, смотреть видео без интернета важно тем, кто уезжает отмечать Новый год в другие города и страны».