CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Тендеры Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Сбер» поможет столичному бизнесу работать с бюджетными организациями

«Сбер» совместно с торговой площадкой «Сбера» запустил онлайн-сервис по предоставлению банковских гарантий представителям бизнеса на столичном портале поставщиков, на площадке которого предприятия, индивидуальные предприниматели и самозанятые, предлагают свои товары, услуги и работы государственным организациям.

Все сделки на этом государственном B2G-маркетплейсе заключаются в соответствии с требованиями действующего законодательства о госзакупках. И в случае необходимости поставщики могут оформить заявку на банковскую гарантию, не выходя из своего личного кабинета на портале. Для этого понадобится минимальный пакет документов, а решение о выдаче гарантии принимается автоматически в течение трех часов.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «Столичный бизнес является драйвером восстановления и роста экономики в постковидный период. Наш новый сервис максимально облегчает поставщикам товаров и услуг процесс получения банковских гарантий и, следовательно, доступ к работе с бюджетными предприятиями и организациями Москвы. Для получения гарантии нет необходимости даже посещать офис банка. Все происходит максимально оперативно и комфортно для представителей бизнес-сообщества».

Иван Щербаков, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, отметил: «Обеспечение исполнения контрактов «малого объема» позволяет сделать отношения поставщика и заказчика надежными и прозрачными. Заказчик получает финансовую защиту от ненадлежащего исполнения обязательств, а реализованный механизм получения банковских гарантий позволяет поставщикам взаимодействовать с банками дистанционно и крайне оперативно. При этом отслеживать статус обращения можно непосредственно в личном кабинете на портале».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Аналитический центр при Правительстве отлучают от «Цифровой экономики». Проектным офисом станет Минцифры

Пользователи менеджера паролей LastPass подверглись массированным атакам

В Германии с треском провалился массовый отказ от ПО Microsoft

ВТБ будет строить спутниковый интернет вместе с «Мегафоном»

Чтобы выбрать бесплатные сайты для россиян, создана особая правительственная комиссия

Крупнейшая интернет-доставка еды в США заставляет программистов становиться курьерами. Программисты в ярости

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM

Обзор наушников Under Armour Project Rock Over-Ear Training by JBL: мощное звучание и стильный дизайн

Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне

Самые важные космические открытия 2021 года

Солнечный зонд прибыл на Солнце: какие открытия нас ждут
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022