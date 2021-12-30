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«Сбериндекс»: количество покупающих новогодние подарки онлайн россиян удвоилось за последние 2 года

«Сбериндекс» опубликовал данные о новогоднем онлайн-шопинге. По данным сервиса, число россиян, приобретающих подарки к Новому году онлайн, с 2019 года удвоилось и составит в 2021 г. не менее 5,6 млн человек.

Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка, сказал: «Пандемия сделала онлайн-шоппинг нормой. По оценке «Сбериндекса», сумма, потраченная на подарки в интернете, в период с 1 по 20 декабря 2021 г. на 84% больше, чем год назад. Россияне в этом году активно делают покупки онлайн, как на российских, так и зарубежных сайтах. Для второго случая я бы обратил внимание на флагманские продукты Сбербанка: кредитную и дебетовую «Сберкарты», у которых есть функция фиксации курса валют на момент покупки, что сразу дает реальное представление о тратах с карты. Также таким преимуществом обладает и «Сберкарта тревел».

В части подарков онлайн-торговля «отъела» примерно четверть дополнительного «праздничного пирога» традиционной офлайн-розницы. Интересно, что в 2020 г. прирост составлял 40% год к году. То есть привычка покупать онлайн начала массово формироваться уже после второй волны пандемии, когда потребитель вполне мог сходить и в обычный магазин.

Структура дополнительных предновогодних трат в сети в целом совпадает с тенденциями в офлайн-рознице. Крупнейшней категорией (38%) является «прочее», куда входит корзина наиболее распространенных подарков (конфеты, алкоголь, косметика и прочее).

Треть расходов совершается в сегменте «Бытовая техника и электроника», четверть — в категории «Одежда, обувь и аксессуары». Также в этом году «Сбериндекс» зафиксировал более ранний старт предновогоднего шопинга. Расходы на него резко возросли уже со второй недели декабря. В предыдущие годы это происходило непосредственно перед самими праздниками.

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