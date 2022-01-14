«БФТ-холдинг» выпустил систему «БФТ.Управление активами» для автоматизации управления эксплуатацией имущества

«БФТ-холдинг», входящий в состав группы компаний «Ростелеком», представляет решение «БФТ.Управление активами» — систему комплексного управления эксплуатацией имущества. Решение предназначено для управления имуществом, находящимся в собственности субъектов России, муниципальных образований, государственных компаний, а также в распоряжении государственных и муниципальных учреждений и предприятий. Система помогает руководителям и ответственным лицам переводить процессы в электронный вид и предоставляет инструменты для прозрачного контроля: позволяет следить за использованием и содержанием имущества, вести детализированный учет и повышать качество планирования мероприятий по ремонту и обслуживанию.

Органы исполнительной власти и учреждения федерального, регионального и муниципального уровней получили инструмент для эффективного использования имущества. «БФТ.Управление активами» обеспечивает прозрачный контроль: предоставляет возможность вести мониторинг доходов от использования имущества и расходов на его содержание в режиме онлайн.

Решение «БФТ.Управление активами» объединяет три уровня пользователей системы в едином информационном пространстве. Первый уровень пользователей — руководители органов власти, в том числе в сфере имущества и финансов, а также генеральные директора организаций. Руководители получают информацию для принятия управленческих решений в сводном виде, принимают решения и контролируют их исполнение на основе достоверных данных, предварительно агрегированных и консолидированных.

Вторым уровнем пользователей системы выступают подведомственные организации: территориальные управления федеральных органов власти, государственные и муниципальные учреждения и предприятия, инженерные и эксплуатационные службы. Новая система позволяет сотрудникам вести учет имущества и следить за его эксплуатацией.

Третий уровень пользователей — внешние участники: организации, обслуживающие имущество, подрядчики ремонтных работ. Для них решение упрощает взаимодействие с организациями-заказчиками и органами власти. В результате повышается качество работ по ремонту и обслуживанию имущества.

Система позволяет вести реестры имущества (объектов эксплуатации), субъектов эксплуатации, договоров эксплуатации, документов эксплуатации. Реестры содержат весь необходимый набор данных: основные сведения — например, кадастровый номер здания, — а также специфические параметры: принадлежность объектов к земельным участкам, учет инженерных сетей и оборудования. Кроме того, система позволяет вести детализированный учет, в том числе поэтажные планы, где отражены места расположения оборудования и размещения сотрудников.

С помощью системы также можно вести учет информации о состоянии объектов капитальных вложений и правоустанавливающих документов. «БФТ.Управление активами» возможно интегрировать с другими решениями и базами данных — например, системами госзакупок или единой системой управления справочной информацией «БФТ.ЕНСИ». Интеграция с системами закупок поможет учитывать заявки на техническое обслуживание и ремонт имущества, следить за лимитами бюджетных обязательств по статьям расходов, этапами закупок и статусами договоров. А взаимодействие с информационными системами и базами данных обеспечит более высокое качество данных: их корректность, актуальность и полноту.

Визуальные возможности системы позволяют представить на картах и планах подробную информацию с глубокой детализацией — вплоть до размещения сотрудников по кабинетам и отображения оснащенности помещений оборудованием. Информация по ключевым показателям демонстрируется в формате диаграмм и графиков. При этом возможна самостоятельная настройка отображения необходимых аналитических данных.

«В результате использования системы снижается количество непредвиденных ситуаций, связанных с эксплуатацией имущества. Его состояние становится предметом постоянного контроля, а подрядчики получают уведомления о необходимости ремонта и обслуживания в ускоренном режиме. Снижаются и риски, связанные с человеческим фактором: носителем сведений является не сотрудник, который в любой момент может покинуть организацию, а стабильная система. При этом появляется возможность оптимизировать затраты на содержание имущества. В целом управление активами становится более открытым, прозрачным и эффективным», - отметил Григорий Вайсман, директор Дирекции управления активами группы компаний БФТ.

Решение группы компаний БФТ уже зарегистрировано в реестре отечественного ПО.