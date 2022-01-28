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Браузер для геймеров Opera GX появился в Epic Games Store

Opera GX появился в Epic Games Store, став первым браузером для геймеров, доступным в цифровом магазине. Об этом CNews сообщили представители Opera.

Благодаря таким функциям, как ограничение использования ОЗУ, процессора и пропускной способности сети, а также созданному специально для геймеров игровому оформлению и адаптивной фоновой музыке, Opera GX подойдет игрокам в метавселенной Epic. Геймерам также доступен GX Corner — функция Opera GX с календарем релизов игр и игровыми новостями.

Opera GX – первый браузер со встроенными Twitch, Discord и другими социальными сервисами. Браузер также поддерживает динамические световые эффекты RGB на периферийных устройствах Razer и Corsair.

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