70% молодых людей знакомятся в социальных сетях

Orbit представила результаты исследования в области постковидных романтических отношений. Опрос жителей российских городов-миллионников показал, что пандемия привела к увеличению числа контактов в социальных сетях и специальных приложениях при сохранении интереса к традиционному формату встреч. Об этом CNews сообщили представители Mars Inc.

За последний год произошло сокращение частоты знакомств — 28% опрошенных отметили, что стали завязывать новые контакты реже, а 6% перестали интересоваться знакомствами вообще. Около 14% респондентов нашли свою вторую половинку онлайн и состоят с ней в отношениях на сегодняшний день.

Варианты знакомства в Сети в период пандемии приобрели наибольшую популярность среди миллениалов: 70% из них легко начинают общение в социальных сетях и 45% – в приложениях или на специальных сайтах. Представители сильного пола чаще используют такие инструменты для знакомств: 36% опрошенных мужчин против 24% женщин.

Идеальными социальными сетями для знакомств большинство считает «Вконтакте» и Instagram. Причем, первую для поиска второй половинки, используют представители всех возрастов, тогда как онлайн-дейтинг в Instagram более популярен у зумеров (61%).

В число наиболее популярных ресурсов по поиску второй половинки вошли Mamba, Badoo, «Знакомства Mail.ru», LovePlanet, Tinder. При этом пользователями Mamba, Badoo и Tinder являются преимущественно зумеры и миллениалы, в то время как «Знакомства Mail.ru» чаще востребованы поколением X (20% из них предпочитают данную социальную сеть).

Новая площадка для поиска пары – многопользовательские ролевые онлайн-игры. Здесь с одинаковой интенсивностью знакомятся представители обоих полов – около 16% респондентов признались в этом. Такой жанр предполагает объединение в альянсы, гильдии и легионы. Вступая в клан, игрок, так или иначе, начинает общаться, что приводит к образованию «романтических союзов» уже в реальности.

Интересный факт, мужчины более открыты к дистанционному формату встреч — 34% опрошенных посетили онлайн-свидания за последний год, в то время как доля среди женщин составила всего 20%.

В целом опыт подобных свиданий 70% опрошенных оценили положительно. При этом большая часть респондентов все-таки выбирает традиционный формат свидания в качестве предпочтительного варианта. Основной минус сетевых знакомств — отсутствие живого общения и зрительного контакта.

Исследование Orbit показало, что выбор места для романтического знакомства сильно зависит от возраста. Представители поколения Z чаще находят пару в социальных сетях (74%), тогда как миллениалы не упускают возможности познакомиться при различных обстоятельствах и одинаково активны как онлайн, так и офлайн.