«Авито» подписал меморандум о принципах взаимодействия участников цифровых рынков

Среди подписавшихся — 11 ИТ-компаний, включая «Авито». Меморандум станет инструментом саморегулирования цифровых рынков и компании будут добровольно соблюдать изложенные в нём принципы. Они были определены в рамках экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий регулятором совместно с участниками рынка.

Например, принцип разумной открытости предполагает обеспечение компаниями свободного доступа к информации о том, как происходит ранжирование результатов поиска, а принцип недопущения расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ подразумевает отказ от непрозрачных правил в пользовательских соглашениях сервисов, позволяющих блокировать и удалять аккаунты без предупреждения.

«В подготовке Принципов могли принять участие все заинтересованные компании, поэтому документ получился сбалансированным и учитывающим интересы всех сторон. Мы уверены, что подобное “мягкое” регулирование - наиболее правильный подход для развивающихся ИТ-рынков», — сказал Виктор Топадзе, директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами власти компании «Авито».

Ранее, 18 января 2022 г., «Авито» в составе Коалиции интернет-компаний, ФАС России и «Яндекс» договорились о заключении мирового соглашения в судебном процессе и прекращении антимонопольного дела в отношении поисковой системы «Яндекса».

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«Авито» — онлайн-платформа объявлений. 78% пользователей «Авито» составляет мобильная аудитория. Каждый день пользователи добавляют порядка 700 тыс. новых объявлений. Каждую секунду на «Авито» совершается шесть сделок.

Ежемесячно на «Авито» взаимодействуют более 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн. Сегодня с помощью сервиса можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость».