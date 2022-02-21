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Более 40 тысяч человек оформили на «Госуслугах» сертификат по результатам теста на антитела

За несколько часов работы нового сервиса на «Госуслугах» медицинский сертификат по результатам теста на антитела к Covid-19 оформили более 40 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Чтобы получить такой сертификат, нужно сдать анализ на антитела (иммуноглобулины G) в одной из аккредитованных лабораторий. Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител. Документ появится в личном кабинете на «Госуслугах» после подачи заявления. Он будет доступен как на русском, так и на английском языках.

Минцифры России запустило новый сервис на «Госуслугах» 21 февраля 2022 г. в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Минздрава России от 12 ноября 2021 г. №1053н.

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