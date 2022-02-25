Минцифры: опция «Доступный интернет» заработала у большинства операторов связи

Минцифры России объявило о том, что опция «Доступный интернет», благодаря которой даже при отрицательном балансе пользователь может зайти в социальную сеть «Вконтакте» и на «Госуслуги», заработала у большинства операторов.

Эти платформы в список социально значимых сайтов внесла правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко.

Чтобы подключиться к «Доступному интернету» нужно: зайти в приложение мобильного оператора; выбрать опцию «Доступный интернет»; авторизоваться через «Госуслуги» (нужно иметь подтвержденную учетную запись); выбрать из списка социально значимых сайтов нужный.

При включении этой опции другие сайты доступны не будут. Пользоваться «Доступным интернетом» можно беспрерывно 24 часа, это время можно продлевать. Отключить услугу можно и раньше – точные инструкции зависят от операторов связи.

Сейчас «Доступный интернет» работает у мобильных операторов «Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2 и интернет-провайдеров «Ростелеком», «Эр-телеком», МГТС и «Акадо». Предполагается, что в дальнейшем все операторы связи, предоставляющие доступ к интернету, подключат эту услугу.

Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам был запущен 1 апреля 2020 г. и показал высокую востребованность среди граждан. Критерии включения ресурсов в перечень социально значимых сайтов определены постановлением Правительства России от 29 декабря 2021 г. №2531.