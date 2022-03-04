Эксперты «Информзащиты» зафиксировали рост числа фейковых кибератак и утечек

Эксперты «Информзащиты» отмечают существенный рост фейковой информации в Сети об утечках информации и кибератаках. К примеру, громкие атаки на СМИ, о которых можно было недавно прочитать в новостях, по сути своей не совсем атака, отмечают в компании. Злоумышленники с помощью трекера подменили первые страницы сайтов медиа, однако, информационные системы не пострадали. Подобные «атаки» также были на «Сбер» и Министерство обороны. Стоит упомянуть также о недавней утечке телефонов и данных о заказах клиентов «Яндекс.еды» – это произошло не вследствие атаки извне, а по вине одного из сотрудников сервиса. Действия злоумышленников в этой масштабной киберкампании направлены скорее не на мошенничество, а на дестабилизацию обстановки в стране, считают эксперты «Информзащиты».

Помимо фейковых утечек и атак, на первый план также выходит тема персональных данных. В связи с известными событиями между Россией и Украиной наблюдается повышенный интерес даркнета к личным сведениям военнослужащих. Особую ценность приобретают персональные данные военнослужащих и членов их семей. Вследствие этого хакеры заметно активизировались в информационном поле и активно пытаются добыть и слить личные сведения военных в Сеть. Дополнительные шум и неразбериху создают сайты для поиска пленных и погибших россиян, которые стараются получить те же персональные данные в обмен на фейковую информацию, нагнетают панику среди родственников военных. Один из таких ресурсов ранее был заблокирован Роскомнадзором, однако на смену ему появляются другие, отмечают в «Информзащите».

Речь идет, скорее, не о новых угрозах персданным, а о новых способах их «применения». Злоумышленники умело используют новостную повестку и изменения в социальной сфере, поэтому могут появиться нестандартные способы социальной инженерии. Например, фейковые сайты с предложениями о продаже продукции магазинов, которые приостановили торговлю, или фишинговые письма «от военкомата». Вывод такой: главной спецификой сегодняшних сообщений об утечках или атаках, которые в большинстве своем или откровенные фейки, или не вполне правдивые данные, становятся кибератаки на психику человека, создание хаоса и паники, заключают эксперты «Информзащиты».