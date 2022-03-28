Национальный удостоверяющий центр обеспечит выдачу сертификатов безопасности для российских сайтов

В России разработана информационная инфраструктура для поддержания безотказной работы российских информационных ресурсов. Созданная для этих целей информационная система Национального удостоверяющего центра обеспечивает выпуск TLS-сертификатов с применением как российских, так и иных криптографических алгоритмов.

«По поручению Минцифры России на базе Национального удостоверяющего центра НИИ «Восход» обеспечивает возможность для российских владельцев сайтов получать сертификаты безопасности без обращения в иностранные удостоверяющие центры, что актуально в условиях санкционной политики. Любое юридическое лицо или орган государственной власти может бесплатно получить один или несколько TLS -сертификатов и встроить их в свои информационные ресурсы. Получить сертификат можно в онлайн-режиме через портал госуслуг в течение 5 рабочих дней», – сказал и.о. директора ФГАУ НИИ «Восход» Максим Рымар.

TLS/SSL-сертификаты используются для обеспечения безопасного соединения по протоколу HTTPS между интернет-ресурсом и браузером пользователя с целью защиты передаваемых данных от перехвата и подмены. В случае отсутствия такого сертификата веб-браузеры блокируют доступ к интернет-ресурсу. Сейчас работу российских сертификатов поддерживают отечественные браузеры «Яндекс.браузер» и «Атом».

Национальный удостоверяющий центр Минцифры России создан в рамках исполнения поручения Президента России по обеспечению устойчивого взаимодействия устройств в российском сегменте интернета.

Получение сертификатов НУЦ позволяет защитить российских пользователей от угроз в интернет-пространстве, обеспечить суверенитет и целостность передаваемых данных между государственными органами, организациями и гражданами. Разработку системы Национального удостоверяющего центра ведет подведомственный Минцифры России НИИ «Восход».