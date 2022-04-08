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Социальным предприятием в Подмосковье можно стать в один клик

«В Московской области стало проще получить статус социального предприятия. Больше не нужно лично обращаться в центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», достаточно подать заявление онлайн на портале госуслуг Московской области», – сообщила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Социальным предприятием признаются организации и индивидуальные предприниматели, которые реализуют товары и услуги для социально уязвимых категорий граждан, а также компании, где трудоустроены социально незащищенные граждане. Статус социального предприятия также можно получить, если компания занимается социально значимой деятельностью (образование, медицина, культура). Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Компании и ИП, которые входят в Реестр социальных предприятий, получают серьезную поддержку из регионального бюджета: льготное кредитование, субсидирование процентной ставки по кредитам, гранты, помощь в продвижении продукции и т.д.

«Перевод госуслуги в электронный вид, с одной стороны, позволит предпринимателям сэкономить время, поскольку подать заявление на регпортале можно в любое время в любом удобном месте. С другой стороны, снижается нагрузка на сотрудников центров «Мой бизнес», которым больше не нужно вручную принимать каждое заявление», – отметила Надежда Куртяник.

Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса». Для включения в реестр нужно авторизоваться на регпортале и заполнить электронную форму заявления. Ответ поступит в личный кабинет в течение 30 рабочих дней.

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