«Вконтакте» запустила мобильное приложение «VK клипы» с новой камерой 60 FPS, качеством Full HD и поддержкой видео до 180 секунд

Сервис коротких вертикальных видео от «Вконтакте» представил отдельное приложение «VK клипы» для мобильных устройств iOS и Android. Авторы смогут быстрее запустить съемку и приступить к творчеству. Новая камера с поддержкой 60 FPS и Full HD, эксклюзивные эффекты и фильтры в обновленном редакторе, увеличенная до трех минут длительность клипов — нововведения предоставят больше возможностей создателям контента. Для зрителей предусмотрена возможность быстрого начала просмотра, в том числе в гостевом режиме, а также обновлены рекомендации с учетом тематик, интересов и обратной связи. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новое приложение сфокусировано на трендовом контенте короткого вертикального формата и быстром доступе к съемке, редактированию и просмотру клипов. Представлены эксклюзивные функции, на данный момент доступные только в новом приложении. За счет новых технологий и оптимизации внутренней архитектуры «VK клипы» стали работать еще быстрее, особенно во время работы с камерой и при обработке видео.

Особенное внимание разработчики уделили возможностям создания контента и потребностям авторов. Среди нововведений — расширенные функции редактирования фрагментов видео: пересъемка и досъемка, разделение и объединение, смена порядка, изменение длительности, цветовые фильтры, реверс и дублирование. Обновился максимальный хронометраж клипов: пользователи приложения теперь могут снимать и загружать ролики длительностью до трех минут — вместо 60 секунд ранее.

Появились загрузка клипов в высоком разрешении Full HD и поддержка видео в 60 FPS — благодаря этому контент станет визуально еще качественнее, ярче и привлекательнее, а авторы смогут экспериментировать с различными форматами и создавать еще более вовлекающие короткие вертикальные видео.

Для входа и регистрации в «VK клипах» используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов экосистемы VK. Благодаря этому все опубликованные пользователем клипы внутри «Вконтакте» будут доступны и в отдельном приложении сервиса — и наоборот. Кроме того, пользоваться некоторыми функциями «VK клипов» в отдельном приложении стало возможно даже без авторизации или регистрации: например, смотреть ролики, читать комментарии, переходить в профили авторов и по хештегам и подборкам, а также искать новый контент для вдохновения.

К запуску приложения команда «Клипов» подготовила уникальные маски, эффекты и фильтры. Среди них новый эффект «На связи», с помощью которого каждый сможет снять скетч про неожиданный звонок от Клавы Коки, Ильи Соболева, Сергея Жукова и других селебрити — для этого звезды записали специальные видео.

Обновилась и айдентика «VK клипов»: название, иконка, логотип и фирменный стиль теперь следуют правилам единого бренда VK, который был запущен в октябре 2021 г.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте, «VK видео» и «VK клипов»: «“VK клипы” объединяют миллионы талантов, привлекающих внимание миллионов зрителей, и мы рады сегодня представить новое мобильное приложение, где все будет только про творчество и только про короткие вертикальные видео. С момента запуска сервиса в 2020 г. и публичного анонса отдельного приложения в прошлом году интерес к нашей платформе рос непрерывно. Благодаря нововведениям и эксклюзивным возможностям новых камеры и редактора, развитию рекомендательной системы “VK клипов” все больше авторов, в особенности новые клиперы, снимающие вовлекающий контент, попадают в топы и набирают охваты и подписчиков».

«VK клипы» — это активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных видео, которая изначально появилась как раздел внутри «Вконтакте». В марте 2022 г. число авторов клипов увеличилось в 4,5 раза по сравнению с февралем 2022 г. Рост активности создателей контента стал причиной повышенного внимания к клипам и со стороны зрителей: суточные просмотры коротких роликов достигли 1 млрд, что стало абсолютным рекордом для сервиса.

В ответ на рост интереса к платформе «VK клипы» запустили масштабную программу поддержки создателей контента. На площадке появился рейтинг клиперов, который еженедельно формируется по количеству просмотров. По итогам кампании лучшие авторы получат выплаты из общего бюджета в 100 млн руб. «VK клипы» разрабатывают полноценную программу монетизации, которая в будущем позволит авторам площадки зарабатывать на своем творчестве.