«Вконтакте» открывает технологии видеоплатформы «VK видео» и доступ к ее инфраструктуре разработчикам ИТ-сервисов

«Вконтакте» предоставит разработчикам ИТ-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы «VK видео» в своих продуктах — соцсеть открывает доступ к собственным технологиям видео и трансляций, а также инфраструктуре. Об этом объявил технический директор «Вконтакте» Александр Тоболь. Разработчики смогут получить доступ к инфраструктуре платформы для хранения, обработки видео, проведения прямых трансляций, а также SDK видеоплеера и быстрой загрузки медиафайлов для Web-, iOS- и Android-приложений.

Инфраструктура платформы «VK видео» и SDK (software development kit, комплект для разработки программного обеспечения) позволят разработчикам ИТ-сервисов использовать готовые продвинутые решения по работе с видео. Создатели сервисов смогут не задумываться о том, где хранить видео и как организовать стримы высокого качества. Технологии видеоплатформы обеспечат быструю загрузку, хранение и доставку видео, а также организацию прямых трансляций с минимальными задержками. Об этом CNews сообщили представители VK.

SDK поможет встроить в продукт готовый плеер, который обеспечивает подбор оптимального формата, разрешения и подходящего кодека в зависимости от устройства. При этом можно использовать готовый интерфейс с привычными миллионам пользователей соцсети элементами управления. Интеграция готовых решений «VK видео» поможет создателям видеосервисов упростить процесс разработки и сконцентрироваться на развитии собственных продуктов и технологий.

Чтобы помочь разработчикам, «VK видео» проведет индивидуальные консультации для первых 10 обратившихся команд. Специалисты видеоплатформы обсудят потребности бизнеса, расскажут о возможных условиях и помогут с интеграцией.

Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте», «VK видео» и «VK звонков»: «“VK видео” объединяет множество наших собственных технических решений и мощную инфраструктуру хранения и доставки контента, которая сейчас обеспечивает более 2,4 млрд просмотров в сутки. Эти технологии и экспертиза востребованы в различных продуктах VK, и мы видим спрос и за пределами компании. Мы хотим снизить порог вхождения для создания сложных видеосервисов, тем самым помочь, в том числе, и начинающим специалистам, молодым разработчикам стартапов. Интеграция технологий “VK видео” поможет появиться новым продвинутым ИТ-сервисам и быстрее развиваться уже готовым решениям. Авторы видеосервисов смогут без больших затрат на разработку использовать надежное и готовое к большим нагрузкам решение, обеспечить своим пользователям низкие задержки в стримах и бесперебойное воспроизведение контента на любых устройствах, в любых сетевых условиях».

В распоряжении создателей сервисов будут все ключевые преимущества платформы: плеер под Web, iOS и Android с самым быстрым первым кадром и поддержкой 4К; мгновенная обработка видео — технологии «VK видео» позволяют кодировать видеопоток в MPEG, DASH, HLS и другие форматы в различных разрешениях, чтобы пользователи могли их смотреть на любых устройствах и в нужном качестве моментально после загрузки на платформу; автоматический подбор качества — алгоритмы оценивают пропускную способность сети и характеристики устройства и подбирают оптимальное разрешение видео; загрузка на платформу видео различных форматов и размером до 256 ГБ; быстрая доставка контента и низкие задержки в прямых эфирах благодаря географически распределенной сети доставки контента из более чем 50 узлов в разных точках России и мира; облачная инфраструктура «VK видео» справится с любой нагрузкой и позволит проводить трансляции для миллионов зрителей.