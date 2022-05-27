«Сбермаркет» запускает круговорот детских вещей

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости «Сбермаркет» запустил благотворительный проект «Неделя доброты». Теперь с 1 по 7 число каждого месяца клиенты смогут передать курьерам детские вещи, игрушки, книги. Они будут распределены нуждающимся из отдаленных деревень и сел. Проект реализуется совместно с партнером, экосоциальным проектом «Крок и Зябра»; на данный момент услуга доступна при оформлении заказов из магазинов Metro в Москве и Московской области.

«Забота — один из принципов нашей компании, мы помогаем сами и поддерживаем тех, кто хочет делать добрые дела, — сказала Тамила Агамова, директор по стратегическому и бренд маркетингу «Сбермаркета». — Мы развиваем благотворительные проекты в течение последних нескольких лет. В декабре 2021 г. мы запустили проект с Фондом “Дари еду”, и теперь каждый может собрать корзину продуктов для тех, кому это нужно. С июня наши клиенты смогут сделать доброе дело и поделиться игрушками, одеждой и другими полезными вещами для детей. Сдать их при помощи курьеров “Сбермаркета” максимально просто, не нужно даже выходить из дома. Главное, чтобы все было чистым, целым и хорошо упакованным. Скоро День защиты детей, и нашу первую “Неделю доброты” мы символично решили начать с 1 июня».

Уход за маленьким ребенком требует множество вещей и приспособлений, но не все семьи могут позволить себе купить их новыми. По оценкам «Крок и Зябра» базовое приданое для новорожденного обходится минимум в 100–130 тыс. руб. Вместе с тем, до 80% от этой суммы можно сэкономить, используя вещи повторно — а таких у каждого ребенка до 90%. В первые два года жизни малыша большинство его вещей остаются в хорошем состоянии: дети быстро вырастают из одежды, а различные приспособления вроде автокресел или стульчиков для кормления ограничены по росту или возрасту и становятся неактуальными. Совместная акция «Сбермаркета» и проекта «Крок и Зябра» объединит желающих помочь и тех, кто нуждается в помощи. По данным «Сбермаркета», около трети заказов оформляют семьи с детьми — то есть те, у кого потенциально есть вещи, из которых ребенок вырос.

Передать детские вещи курьеру смогут жители Москвы и Московской области, оформив заказ в магазинах Metro с 1 по 7 число каждого месяца. Оповещать об этом заранее не нужно. Курьер сможет принять игрушки, детскую одежду, обувь и различные приспособления, книги, спортивный инвентарь, предметы для ухода за ребенком, одежду и устройства для беременных и кормящих. Максимальный вес посылки — 7 кг. Далее вещи будут поступать на склад «Крок и Зябра», а оттуда — в малоимущие семьи из отдаленных деревень и сел.

«Сейчас мы ежемесячно отправляем до семи тонн вещей, помощь получают порядка 200–300 семей в месяц, — сказал основатель проекта «Крок и Зябра» Сергей Ребриев. — Проект со “Сбермаркетом” позволит нам поддержать еще больше молодых семей в глубинке, ведь детство — это важный этап в жизни ребенка и его родителей. И оно должно быть счастливым у всех».

«Сбермаркет» рассматривает возможность масштабирования акции на другие города, если она будет востребована клиентами. Узнать больше о проекте «Неделя доброты» можно на сайте.

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«Сбермаркет» (ООО «Инстамарт Сервис») доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

«Сбермаркет» обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей». Ключевыми новыми направлениями для компании являются экспресс-доставка и новые категории: доставка безрецептурных лекарств из аптек, косметики, товаров для детей и зоотоваров.

«Крок и Зябра» — экосоциальный проект, основанный в Москве в 2016 г., а также секонд-хенд. Это круговорот детских вещей, своеобразная экосистема, в которой уже послужившие кому-то вещи находят новых владельцев. В основе проекта лежит идея повторного использования: люди безвозмездно передают детские вещи, а «Крок и Зябра» дает им вторую жизнь, отправляя в разные уголки России в качестве благотворительной помощи.