Подтверждена совместимость «Яндекс браузера» и операционной системы AlterOS

Группа компаний АЛМИ и «Яндекс браузер» успешно завершили тестирование на предмет совместимости и корректной работы браузера под управлением операционной системы AlterOS. В марте 2022 г. компании подписали соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ.

Специалистами компаний доработаны механизмы обновления браузера с учетом особенностей операционной системы. «Яндекс браузер» внедрен в установочный образ AlterOS и будет предустановлен на все автоматизированные рабочие места, применяющие данную ОС.

AlterOS – российская операционная система для решения широкого спектра прикладных задач, соответствующая всем установленным в России стандартам. Она предназначена для работы как с отечественным, так и с зарубежным ПО. Внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

«Яндекс браузер» — российский браузер. Системные администраторы компаний могут централизованно настроить браузер сразу для тысяч сотрудников — оперативно установить нужную конфигурацию браузера, выдать доступы или, наоборот, запретить использование каких-либо ресурсов. Конечным пользователям браузер помогает организовать комфортное рабочее пространство и настроить интерфейс таким образом, чтобы ничто не отвлекало от дел.

Также «Яндекс браузер» поддерживает работу национальных сертификатов безопасности сайтов и ГОСТа TLS. Это дает возможность заходить на все привычные страницы, а также работать с сайтами, которые требуют поддержки шифрования по ГОСТу. Например, тендерными площадками или личным кабинетом для юрлиц на сайте налоговой службы.

Теперь «Яндекс браузер» официально доступен в репозиториях операционной системы AlterOS, а также включен в дистрибутив в качестве браузера ОС и предустанавливается на рабочие места новых пользователей, использующих актуальные версии ее установщика.

Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ: «В условиях острой необходимости перехода российской ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО важно создавать и развивать комплексные решения, основанные исключительно на российских технологиях. Технологическое партнерство с “Яндексом” очень важный для нас шаг в развитии экосистемы AlterOS. Это дает возможность нашим заказчикам из разных отраслей использовать полностью отечественные решения, обеспечивая информационную безопасность и технологическую независимость своей ИТ-инфраструктуры».

Илья Шибанов, руководитель проектного офиса разработки «Яндекс браузера»: «Версия “Яндекс браузера” для операционной системы AlterOS позволит обеспечить бесшовный пользовательский опыт — когда люди используют продукт в одной операционной системе дома, а на работе — в другой, при этом не ощущая разницы. В “Яндекс браузере” удобно работать: здесь можно настраивать рабочее пространство под себя и экономить время: разделять информацию по разным проектам с помощью группировки вкладок, пользоваться привычными онлайн-сервисами в формате веб-приложений. Тем, кто часто сталкивается по работе с иностранным контентом, “Яндекс браузер” поможет перевести тексты, картинки, сделает закадровый голосовой перевод видеороликов».