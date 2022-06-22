Облачная платформа Yandex Cloud сделала сервис SmartCaptcha доступным для российских компаний

Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис для верификации пользователей Yandex SmartCaptcha. С ее помощью компании смогут защитить сайт от роботов, фиктивных регистраций, спама и DDoS-атак. Ранее SmartCaptcha использовалась только в продуктах «Яндекса», сейчас сервис тестируют более 30 клиентов Yandex Cloud. Для внешних заказчиков SmartCaptcha доступна по запросу. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Yandex SmartCaptcha помогает бороться с роботами. По данным Barracuda Networks, они генерируют до 64% интернет-трафика на сайтах, при этом 39% из этих роботов – вредоносные. Кроме того, сервис помогает решить актуальную для российского бизнеса проблему защиты от DDoS-атак. Их количество в стране, по данным Qrator Labs, возросло на 19% в I квартале 2022 г. Высокий уровень защиты от подозрительных запросов в SmartCaptcha обеспечивают алгоритмы машинного обучения (ML).

При этом ML-алгоритмы SmartCaptcha позволяют компаниям избежать падения трафика на сайте. Более 50% пользователей не придется тратить время на прохождение тестов «капчи», достаточно будет кликнуть «Я не робот». Если же ML-алгоритм все же предложит ввести символы, то в 85% случаев человек с первого раза распознает текст, а для ботов задача останется сложной. Это стало возможным за счет того, что для дополнительной верификации SmartCaptcha самостоятельно генерирует рандомные словосочетания, а не использует реальные картинки с текстом.

В отличие от других доступных аналогов, Yandex SmartCaptcha можно кастомизировать на сайте любой компании. Например, выбрать уровень сложности текста в «капче» – easy, medium, hard. Также в сервисе можно настраивать уникальный визуальный стиль, менять фон, рамки и метки в интерфейсе – так, чтобы капча органично смотрелась на каждом сайте.

«В Yandex SmartCaptcha мы стремились не только сохранить высокий уровень защиты от роботов, но и сделать сервис удобным и для людей. Чтобы сделать тексты в “капче” проще и добрее для пользователей, для их генерации использовались слова из сказок», – сказал Алексей Тощаков, руководитель службы антифрода «Яндекса».

«За последние несколько лет логика работы нашей “капчи” была существенно улучшена, это заметил и рынок. Разработчики, которые часто встречали SmartCaptcha на сайтах “Маркета” или “Кинопоиска”, стали часто обращаться с запросами разместить сервис на сторонних веб-ресурсах. Убедившись, что есть потребность, и протестировав “капчу” на высоконагруженных сервисах “Яндекса”, мы решили предоставлять ее по сервисной модели для всех желающих», – отметил Михаил Федоров, менеджер по развитию продукта Yandex SmartCaptcha.

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По данным на 26 мая 2022 г., Россия входит в топ-10 стран мира (после США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бразилии, Италии, Австралии) по использованию Captcha (зафиксирована на 374,5 тыс. сайтов). Доминирующее положение на российском рынке, как и на глобальном, занимает reCaptcha от Google (98%). На второй позиции (1%) находится альтернативный сервис независимой компании hCaptcha.