«Яндекс маркет» адаптировал свой сервис B2B-закупок для малого и среднего бизнеса

Предпринимателям теперь будет проще зарегистрироваться на «Яндекс маркете», чтобы заказывать товары на юрлицо или ИП. Достаточно указать на сервисе название компании или ИП либо ИНН, а все остальные данные маркетплейс заполняет сам — предпринимателю нужно только проверить их. А еще для работы с сервисом теперь можно выбрать бумажный документооборот, чтобы не тратить время на подключение электронного. Все это сокращает процесс регистрации на «Яндекс маркете» для бизнеса в среднем с двух дней до нескольких минут. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«По нашим данным, 40% малого и среднего бизнеса в стране все еще предпочитают пользоваться бумажными документами для B2B-закупок. Теперь им необязательно отказываться от этой привычки и переходить на электронный документооборот, чтобы заказывать товары на нашем сервисе. А значит, “Маркет” стал еще доступнее для этого сегмента предпринимателей», — сказал Кирилл Тренин, руководитель «Яндекс маркета» для бизнеса.

Упрощенная регистрация пригодится как малому и среднему, так и крупному бизнесу. Для регистрации нужно зайти на сайт «Маркета» для бизнеса по «Яндекс ID», ввести название компании или ИП либо ИНН и выбрать удобный способ документооборота — бумажный или электронный.

«Маркет» для бизнеса помогает компаниям и предпринимателям заказывать товары самых разных категорий — например, кофе, чай, сладости для офиса, бытовую химию, кондиционеры, мебель и многое другое. Сервис доступен как в Москве, так и за ее пределами: так, в первые две недели июня каждый второй заказ делали клиенты из других регионов страны. Маркетплейс подходит для бизнеса любого размера и направления — в том числе магазинов, кофеен, салонов красоты. После покупки на сервисе можно получить налоговый вычет размером до 20% НДС.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 30 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 28 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».