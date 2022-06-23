Reg.ru предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами Nvidia RTX A-серии

Российский хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru представил видеокарты Nvidia RTX серии А4000, А5000 и А6000 в новых конфигурациях выделенных серверов. Теперь у клиентов есть возможность арендовать мощности с десятью GPU RTX А-серии на одном сервере. Такие решения помогут клиентам решать задачи по обучению нейросетей, проводить сложные вычисления и ускорить рендеринг.

Новые карты имеют сбалансированные характеристики. У них достаточно большое количество ядер CUDA (до 10752 единиц, по данным Nvidia) для работы с графикой и вычислениями в целом, большое число тензорных ядер, а возможности по трассировке лучей обеспечивают высокую точность рендеринга. Также у карт высокий объем памяти – до 48 ГБ у модели A6000.

Стоимость выделенного сервера с GPU RTX A-серии зависит от конфигурации. Так, цена решения с процессором Intel Core i9 и картой Nvidia RTX A4000 16GB на месяц составит 29,9 тыс. руб. При этом если заказать сборку на три месяца аренды и более, Reg.ru сделает скидку от 5% до 15%. Компания гарантирует сборку уникальной конфигурации сервера по запросу за один рабочий день.

Заказать карты уже сейчас можно на сайте компании.

Руководитель службы продаж департамента корпоративных продуктов Reg.ru Сергей Постоюк: «Мы тестировали линейку GPU RTX A-серии с конца прошлого года. Каждая модель интересна по-своему и решает определенный объем задач. Нам было важно дать пользователям максимально широкий выбор GPU, и мы решили внедрить всю серию от А2000 до А6000 в постоянную линейку выделенных серверов. Спрос на выделенные серверы с GPU увеличивается с каждым годом, мы считаем, что новые возможности и привлекательные условия использования GPU RTX A-серии придаст дополнительный импульс этому направлению. Конечно, мы мониторим ситуацию с текущими ограничениями и корректируем работу. Но в то же время, у нас есть запас оборудования, и мы готовы оказывать услуги клиентам в обычном режиме».

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Reg.ru — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен. Компания работает с 2006 г. В октябре 2021 г. вошла в состав «Ру-веб.инвестиции». Сегодня Reg.ru обслуживает более 3,3 млн доменов, услугами пользуются 2,2 млн клиентов, среди которых VK, «Авито», «Газпром-медиа холдинг», «Первый бит».