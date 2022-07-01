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«Вконтакте» тестирует расширение партнерской программы монетизации для сообществ

«Вконтакте» запускает тестирование обновленной партнерской программы для сообществ. Авторы, которые будут участвовать в эксперименте, смогут увеличить доход с помощью дополнительных форматов — историй и клипов. Это позволит активным пабликам получить дополнительный доход, а также в перспективе предоставит большему количеству сообществ, в том числе начинающим, возможность зарабатывать на контенте. Об этом CNews сообщили представители VK.

В рамках тестирования «Вконтакте» будет использовать новую модель расчета выплат создателям контента: публикации и просмотры клипов и историй будут влиять на доход участников теста. Применение новой формулы расчета вознаграждения сообществ в рамках эксперимента будет происходить постепенно — «Вконтакте» будет внимательно следить за уровнем дохода участников тестирования. По итогам эксперимента и обратной связи команда социальной сети продолжит развивать инструменты монетизации.

Партнерская программа — один из ключевых инструментов монетизации для авторов «Вконтакте». Ее участники получают отчисления за автоматические показы рекламных записей в сообществах и ленте новостей. Заработок формируется по гибкой формуле: авторы качественного оригинального контента получают больший доход.

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«Вконтакте» — платформа для создателей контента, которая объединяет миллиарды публикаций самых разных форматов: изображений, статей, видео, клипов, аудиозаписей, подкастов, историй. Команда развивает алгоритмы для продвижения контента в ленте новостей и рекомендациях, а зарабатывать авторам помогают партнерская программа, VK Donut и другие инструменты.

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