CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

VK присоединилась к платформе по поиску уязвимостей The Standoff 365 Bug Bounty

VK разместила программу по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе The Standoff 365 Bug Bounty, разработанной Positive Technologies. Цель bug bounty состоит в том, чтобы с помощью внешних экспертов выявить и устранить недостатки безопасности до того, как их обнаружат и начнут использовать злоумышленники.

В программу bug bounty VK входят более 40 проектов. В зависимости от уровня угрозы найденной уязвимости исследователи безопасности получат вознаграждения от 6 тыс. до 1,8 млн руб.

VK — одна из первых компаний в России, которая начала платить внешним исследователям за найденные уязвимости. С 2013 г. VK получила более 15 тыс. отчетов, что позволило ей усилить защиту пользовательских данных и исправить уязвимые места. Всего за время действия программы bug bounty компания выплатила более 185 млн руб.

«Безопасность пользователей и доверие к сервисам VK всегда были приоритетом для нас. Мы применяем различные инструменты, чтобы укрепить киберзащиту, и давно используем bug bounty для проверки качества наших сервисов, видим в этом реальную, практическую пользу. За последние полгода количество кибератак в России выросло в разы, и мы рады, что отечественные компании запускают собственные bug bounty платформы. Уверен, что размещение нашей программы на платформе The Standoff 365 расширит возможности VK в поиске уязвимостей и их оперативном устранении», — отметил вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков.

«Чтобы привлечь к обнаружению уязвимостей внешних экспертов по кибербезопасности, руководству компании требуется смелость. Но именно этот шаг позволяет достоверно и объективно оценить защищенность бизнеса и вовремя устранить уязвимости в ИТ-инфраструктуре до того, как плохие парни воспользуются ими и нанесут организации непоправимый ущерб. Программа bug bounty — это забота о будущем; это признак открытости компании, ее внимания к безопасности данных пользователей. Поэтому сам факт наличия bug bounty вызывает больше доверия к организации. Мы рады приветствовать на своей платформе компанию VK с ее многолетним опытом в bug bounty и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество в деле улучшения защищенности сервисов и повышения уровня кибербезопасности», — сказал CPO The Standoff 365 Ярослав Бабин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российских ИТ-шников массово вербуют для диверсий в ИТ-системах компаний. Число предложений выросло в десятки раз

Спрос на «неубиваемые» смартфоны в России вырос в разы

«Яндекс» научился «на лету» переводить онлайн-трансляции на YouTube. Видео

Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб

Huawei закрыла онлайн-магазин в России

В Подмосковье горит огромный склад Ozon. Видео

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества

Показать еще

Наука

Оптический наномотор преобразует свет в энергию

Впервые найдена убедительная схема форм жизни на Марсе: она не зависит от почвы и кислорода

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
Показать еще