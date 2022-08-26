«Мегафон» ускорил мобильный интернет на круизном маршруте по Волге

«Мегафон» модернизировал сеть в зоне судоходства на Верхней Волге. В результате 200 тыс. гостей, ежегодно посещающих туристический маршрут «Дубна – Калязин – Углич – Мышкин – Рыбинск – Ярославль», смогут отправлять фото и видео с борта теплохода. Средняя скорость мобильного интернета в зоне покрытия увеличилась до 30 Мбит/с.

Специалисты оператора модернизировали оборудование на базовых станциях в районе движения туристических лайнеров между верхневолжскими городами. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета и расширить покрытие сети на всём пути следования.

«Мы видим, что туристический маршрут из Дубны пользуется популярностью. Этим летом количество абонентов на городском причале увеличилось на 20% по сравнению с летом прошлого года. Значительная часть 400-километрового пути круизных судов из Дубны в Ярославль проходит через несколько старинных городов на Волге. Путешествие длится от 3 до 5 дней, и, конечно, туристам важно всегда оставаться на связи. Поэтому мы уделили внимание этому маршруту и модернизировали сеть», — сказал Андрей Абрамов, директор по реализации проектов инфраструктуры столичного филиала «Мегафона».

По данным «Мегафона», круизный маршрут по Волге популярен у жителей Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Ярославля — именно они составляют 49% от общего числа гостей, отправляющихся в поездку из порта Дубны. В летние месяцы количество гостей из других регионов в порту подмосковного города составляет почти 35 тыс. человек в месяц.