МТС обеспечила связью ТК «Квадро» и гипермаркет «Окей» в Омске

МТС завершила строительство сети LTE внутри крупнейших торговых площадок Омска – ТК «Квадро» и гипермаркета «Окей». Это позволит посетителям и работникам торговых площадок пользоваться мобильным интернетом на скоростях до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Здания обоих торговых комплексов имеют сложное архитектурное решение, включающее в себя большое количество межэтажных перегородок, стекла с высоким уровнем радиопоглощения, железобетонных элементов, которые выступают препятствием на пути прохождения радиосигнала и существенно ослабляют его. Благодаря техническому решению МТС – установке внутри зданий базовых станций и антенн, помогающих «собрать» сигнал – интернет стал доступен в торговых залах, на фудкортах, в административно-бытовых помещениях и на парковках. Так, покупатель сможет поискать в интернете отзывы на интересный товар, посмотреть или провести онлайн-трансляцию обзоров модных коллекций и подборов гардероба.

«Впереди начало учебного года. Торговые центры ожидает наплыв родителей, которым необходимо подготовить детей к школе. Предвосхищая приток покупателей, мы реализовали качественное indoor-покрытие, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно совершать онлайн-звонки через мессенджеры на территории всего здания фэшн-галереи, искать информацию и отзывы о понравившихся товарах в сети, расплачиваться за покупки с помощью смартфона или смарт-часов», – сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Ранее МТС в Омской области уже реализовала проект по внутреннему интернет-покрытию в торговом комплексе «Терминал».

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.