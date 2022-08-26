Wildberries запустил программу субсидирования партнерских ПВЗ

Wildberries представил новую программу субсидирования предпринимателям открытия партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В ее рамках владельцы ПВЗ после запуска объекта будут получать бонусы в виде повышенного процента выплат от оборота ПВЗ: в первый месяц работы дополнительная выплата составит до 3% от оборота ПВЗ, во второй – до 1,6%, в третий – до 0,8%. Таким образом, общий размер дохода в первый месяц работы точки выдачи составит до 7,3% от оборота. С четвертого месяца владельцы ПВЗ будут получать стандартный доход в размере от 2 до 4% от оборота. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Размер вознаграждения зависит от расположения объекта: на интерактивной карте Wildberries отмечены «зеленые зоны» с повышенным тарифом, на остальных участках действует стандартный тариф.

«Программа субсидий позволит быстрее окупить вложения предпринимателей в открытие точки выдачи, а также обеспечить жителей удаленных регионов нашей страны пунктами выдачи в шаговой доступности. Наиболее перспективными локациями являются Камчатка (Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск), Чукотка (Анадырь, Билибино), Магаданская область, а также Московский регион и Санкт-Петербург, где активно растет число онлайн-покупок», — сказали представители Wildberries.

Требования к помещениям: площадь от 30 кв. м, могут быть как формата стрит-ритейла, так и располагаться в торговых центрах.

На конец августа 2022 г. общее число собственных и партнерских пунктов выдачи заказов Wildberries превысило 24,4 тыс. точек.

С января по июль 2022 г., оборот партнерских точек выдачи заказов Wildberries на территории страны увеличился на 595%.

Наибольший оборот в июле отмечен в ПВЗ: г. Северобайкальск (респ. Бурятия) – 23,4 млн руб.; д. Яковлевское (Московская обл.) – 18,7 млн руб.; г. Хасавюрт (респ. Дагестан) – 17,8 млн руб.; г. Сочи – 15,5 млн руб.; г. Партизанск (Приморский кр.) – 13,3 млн руб.

Самыми динамичными темпами вырос оборот партнерских пунктов самовывоза, расположенных в Хабаровском (+1237% по сравнению с январем 2022 г.) и Камчатском (+579%) краях, Сахалинской (+671%) и Амурской (+386%) областях, а также Карачаево-Черкесской Республике (+408%).