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TLS-сертификаты доступны для установки на смартфоны, компьютеры и планшеты

На «Госуслугах» опубликованы инструкции по установке российских сертификатов безопасности на устройства пользователей. Такие сертификаты обеспечат доступность сайтов в любом браузере пользователям всех операционных систем. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кто еще может получить сертификат

Сертификаты доступны также юридическим лицам – владельцам сайтов. Использование российского TLS-сертификата обеспечивает доступность ресурса в «Яндекс.браузере» и браузере «Атом».

Всего сертификаты выданы на 7000 доменных имен. На прошлой неделе о переводе всех своих сайтов на российские TLS-сертификаты заявил «Сбер». Это один из наиболее масштабных примеров использования отечественных сертификатов безопасности.

Зачем нужны сертификаты

В марте 2022 г. зарубежные компании начали отзывать сертификаты безопасности у российских сайтов. При попытке зайти на сайт пользователи видели предупреждение о небезопасности ресурса. Переход на российские TLS-сертификаты обеспечит независимость от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует пользователям безопасный доступ ко всем ресурсам.

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