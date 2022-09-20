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В «Яндекс картах» можно выбирать время отправления и строить маршруты на будущее

Теперь у пользователей «Яндекс карт» есть возможность заранее узнать, сколько может занять маршрут на машине в нужное им время. Это поможет спланировать поездку так, чтобы не опоздать и не приехать слишком рано. Об этом CNews сообщили представители «Яндека».

Новая функция пригодится тем, кто едет, например, в аэропорт. Пользователи смогут прикинуть, сколько времени заложить на дорогу. А еще проверить длительность пути можно, собираясь за город. «Карты» построят маршрут на основе исторических данных о пробках и покажут, сколько времени обычно занимает поездка.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно построить маршрут, нажать на часы слева от кнопки «Поехали» и выбрать дату и время. «Карты» покажут примерное время в пути, но если нажать «Поехали» — предупредят, что перестроят маршрут на текущее время.

Ранее увидеть длительность будущей поездки можно было, только построив маршрут на общественном транспорте. А сейчас это доступно и тем, кто собирается ехать на автомобиле.

«Яндекс карты» — приложение, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. Автомобилистам «Карты» показывают пробки, камеры, скоростные ограничения и перекрытия улиц. А также предлагают более быстрые маршруты, если во время поездки меняется дорожная ситуация. Кроме того, в приложении можно находить парковки и оплачивать заправки. Каждый месяц «Картами» пользуется 85 млн человек.

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