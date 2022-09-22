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Московским предпринимателям помогут освоить онлайн-ретейл

На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запустили новый проект «Маркетплейсы: от старта до прибыли». С ее помощью предприниматели разберутся во всех тонкостях работы на цифровых торговых площадках и организуют продвижение своих товаров, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Участникам помогут открыть личный кабинет, создать товарные карточки, научат работать с аналитическими сервисами и продвигать свою продукцию. Благодаря индивидуальным консультациям и поддержке специалистов предпринимателям будет проще освоить новое направление и получить первую прибыль от онлайн-продаж», — сказала Наталья Сергунина.

Проект предлагает два сценария. Для тех, кто еще не зарегистрировал свое предприятие, действует онлайн-сервис «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», также можно воспользоваться помощью консультантов в подготовке документов для регистрации своего дела. После открытия бизнеса нужно подать заявку на участие в программе сопровождения. В течение двух рабочих дней с предпринимателем свяжется наставник.

Второй сценарий — для уже действующих бизнесменов. Им помогут подключить предприятие к популярным в России торговым площадкам, разобраться с аналитикой потребительского спроса и подобрать ассортимент, создать товарные карточки и настроить маркетинговые инструменты в личном кабинете. Также предпринимателей проконсультируют по вопросам сборки, упаковки, доставки и маркировки продукции.

«Электронные площадки наращивают свой ассортимент и объемы продаж. Продавцов также становится больше за счет начинающих предпринимателей — этот формат особенно подходит для старта бизнеса. На первом этапе не нужно самостоятельно искать клиентов и снимать склад, а оборачиваемость товаров быстрая», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

На странице проекта предприниматели также найдут ответы на самые популярные вопросы о маркетплейсах и начале работы на торговых онлайн-платформах. Доступны пользователям и бесплатные инструменты для развития бизнеса от партнеров.

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Mbm.mos.ru — портал Государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы», подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. МБМ помогает москвичам открывать и развивать свое дело.

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