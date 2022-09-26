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«Сбер» перевёл основной сайт на сертификаты Минцифры

«Сбер» перевёл сайт sberbank.ru на сертификаты шифрования, выпущенные Национальным удостоверяющим центром (НУЦ) Минцифры. Обновление проведено в рамках широкомасштабного перехода сайтов, ресурсов и систем «Сбера» на отечественные сертификаты. Это обеспечит независимость банка от иностранных удостоверяющих центров.

Для бесперебойного и безопасного доступа к веб-ресурсам банка «Сбер» рекомендует клиентам установить сертификаты Минцифры на свои устройства, воспользовавшись инструкциями.

Установка сертификатов бесплатна и возможна по двум сценариям. Первый — скачать их на портале госуслуг и установить на устройство, следуя инструкции. Второй — перейти на использование браузера, поддерживающего сертификаты Минцифры.

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