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Юрлица теперь могут платить на «Госуслугах» корпоративными картами

Минцифры сообщило о том, что на портале госуслуг в личном кабинете юридического лица появилась возможность оплаты корпоративной картой.

Оплачивать можно, например: госпошлины; штрафы; судебные и налоговые задолженности организации; вносить предоплату по тем услугам, где это необходимо.

Ранее юридические лица могли только скачивать квитанции для оплаты через другие сервисы.

Как работает корпоративная оплата: представитель компании в личном кабинете добавляет корпоративную карту, привязанную к расчетному счету организации. Сделать это можно в разделе «Платежи» или во вкладке профиля «Банковские карты и счета»; затем нужно ввести данные карты и подтвердить их тестовым платежом; при оплате на «Госуслугах» привязанная карта будет доступна при выборе способа платежа.

Пока к сервису корпоративной оплаты на «Госуслугах» подключился один банк, в дальнейшем перечень доступных банков расширится.

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