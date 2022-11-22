МТС запустила сервис корпоративной почты на базе решения CommuniGate Pro

МТС сообщила о том, что облачный провайдер CloudMTS разработал новую услугу – корпоративную почту на базе решения CommuniGate Pro. Решение станет альтернативой недоступным сегодня в России почтовым сервисам и позволит использовать привычный уровень коммуникации в повседневной работе.

CommuniGate Pro – российская разработка. С помощью этого решения можно пользоваться электронной почтой, используя привычные почтовые клиенты на ПК и смартфонах, передавать голосовые сообщения и видеофайлы больших объемов, а также хранить эти и другие данные и документы. Почтовый сервер может быть развёрнут в защищенном сегменте облака CloudMTS на почтовом домене клиента. Синхронизация учетных записей с каталогом компании происходит бесшовно для конечного пользователя. Интерфейс может остаться прежним – платформа совместима с самыми популярными почтовыми клиентами, либо меняется на «родной» для платформы CommuniGate Pro клиент Samoware. Как отмечают в МТС, отличительные особенности решения – высокая надежность, безопасность, широкие возможности интеграции и синхронизации с другими корпоративными сервисами: офисными приложениями, ВКС, учетными и кадровыми системами, клиентской базой данных и другими ресурсами. Сервис подходит для компаний любого размера: от 25 сотрудников до нескольких сотен тысяч.

«Наше партнерство с Communigate Pro намного шире, чем продажа лицензий вендора. Мы предоставляем бизнесу полный комплекс услуг: сертифицированные специалисты CloudMTS помогут провести миграцию с текущей почтовой системы на платформу CommuniGate Pro в облаке, перенести данные, провести интеграцию решения с ресурсами заказчика: корпоративным справочником и порталом, решениями для управления закупками и бухгалтерией. Мы можем полностью взять на себя обслуживание и поддержку продукта. С помощью CommuniGate Pro наши клиенты смогут удобно обмениваться бизнес-информацией, быстро принимать решения и адаптироваться к изменениям. Сервис предоставляется в формате частной инсталляции – под каждого клиента развертывается отдельный экземпляр сервиса. Это позволяет обеспечить кастомизацию сервиса под клиента, обеспечить его безопасность и исключить утечку информации», – сказал Александр Асаулко, эксперт по продуктам Managed and Professional Services CloudMTS.

«Расширение сети наших облачных партнеров – одна из наших целей на ближайшее будущее. У заказчика должен быть выбор не только между on-premise- или SaaS-вариантами, но и широкий выбор партнеров, реализующих каждое из этих решений. Поэтому мы рады приветствовать одного из лидеров облачного рынка, провайдера CloudMTS, в нашей партнерской сети. Уверена, наше сотрудничество окажется долгим и плодотворным, и совместно мы реализуем большое количество проектов в интересах заказчиков и ускорения процесса импортозамещения в целом», – сказала Наталья Асташкина, руководитель направления по работе с облачными партнерами группы компаний CommuniGate Systems.