В «ЮMoney» появились Me2Me-переводы без комиссии

У пользователей «ЮMoney» появилась возможность запросить перевод денег со своих счетов в других банках через СБП. Деньги поступают моментально, комиссии нет.

Перевод можно сделать в мобильном приложении «ЮMoney». Для этого нужно указать банк, из которого требуется перечислить деньги, и отправить запрос. Точно так же сервис работает и в обратном направлении, когда деньги нужно перевести из «ЮMoney»в другой банк. Сумма операции должна вписываться в действующие лимиты «ЮMoney». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Новая опция позволяет быстро собрать деньги с разных счетов на одном. Это удобно, когда, например, надо оплатить крупную покупку. Есть лимит на максимальную сумму входящих переводов. Для идентифицированных пользователей “ЮMoney” он составляет 500 тыс. руб.», — сказал Дмитрий Волков, руководитель направления «Денежные переводы» в «ЮMoney».

Чтобы перевод прошел, ФИО и номер телефона получателя и отправителя должны совпадать. Важно, чтобы оба банка были подключены к СБП и давали возможность пользоваться сервисом Me2Me Pull. С полным списком банков можно ознакомиться по ссылке.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения.

Кошелек «ЮMoney» — универсальный сервис для оплаты онлайн- и офлайн-покупок со своей программой лояльности. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Помогает компаниям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым принимать платежи в интернете и офлайне, делать их удобными и безопасными. Основные финтех-продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Для ритейлеров в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов: сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.