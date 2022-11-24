«Яндекс» запустил детские аккаунты

В «Яндексе» теперь можно завести детский аккаунт. Он поможет оградить ребенка от контента, не предназначенного для детских глаз. У детей будет гораздо меньше шансов наткнуться на ненормативную лексику или, например, фильм для взрослых. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Детский аккаунт работает в «Поиске», «Музыке» и других сервисах «Яндекса». Так, «Кинопоиск» будет предлагать детям только фильмы и мультики по возрасту. Приложение «Яндекс музыки» не даст послушать треки с ненормативной лексикой, а «Поиск» и «Браузер» оградят от шок-контента и сайтов для взрослых — неважно, искал их ребенок специально или нет.

Петр Попов, директор бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий: «Все мы знаем, как быстро дети осваивают гаджеты. К семи годам у многих уже есть свой ноутбук или смартфон, и они начинают сами искать ответы на вопросы. С одной стороны, это здорово. С другой, хочется, чтобы на сервисах “Яндекса” ребенок не сталкивался с недетским контентом и родители были за него спокойны. Вот для этого мы и сделали детский аккаунт, который будем развивать дальше. По нашим исследованиям, он будет особенно полезен родителям с детьми от трех до десяти лет».

Аккаунты для детей заводят родители. Для этого нужно зайти в свой «Яндекс ID» и создать детский аккаунт: указать имя и возраст ребенка, придумать логин и пароль. Можно также выбрать возрастное ограничение контента: например, 6+ или 12+. Также детский аккаунт можно завести из раздела «Семья» в «Яндекс ID», куда пользователи добавляют своих близких.

К детскому аккаунту при желании можно подключить банковскую карту, привязанную к семейной группе в «Яндекс ID». Тогда ребенок сможет в рамках установленных лимитов делать покупки на сервисах «Яндекса». Можно также оформить ему семейную подписку «Плюс мульти», чтобы он мог слушать музыку и смотреть фильмы.