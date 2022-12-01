Гонки на двоих или пасьянс в одиночестве: в какие игры россияне играют в браузере

Аналитики «Яндекс игр» изучили данные «Поиска» «Яндекса» и выяснили, в какие браузерные игры играют пользователи всех возрастов из разных городов России. Среди российских городов-миллионеров интерес к браузерным играм выше всего в Омске, Челябинске и Перми.

Какие браузерные игры популярны у пользователей разных возрастных групп

Молодые люди до 24 лет чаще других выбирают игры для компании: «на двоих», «io» и «Монополию». После 25 лет начинают искать игры «для детей», «машинки», «развивающие» и т. д. Еще россияне 25–44 лет в два раза чаще среднего ищут игры, в которые сами играли на приставках в детстве. Например, «симулятор денди» или «игры сега онлайн».

С возрастом люди начинают активнее искать онлайн-версии классических настольных игр: после 45 лет чаще интересуются нардами, а после 55 лет — пасьянсами.

Это подтверждается и данными «Яндекс игр»: среди молодой аудитории до 24 лет игры «для двоих» вошли в топ самых популярных категорий, а среди аудитории 25-34 лет большой интерес вызывают игры «для девочек».

Какие браузерные игры популярны у пользователей из разных городов

Предпочтения пользователей из разных городов отличаются. Например, в Челябинске чаще, чем в других городах-миллионерах, ищут игры про тракторы, в Казани — про макияж, в Москве — домино, а в Ростове-на-Дону — нарды. Аналитики отметили на карте самые популярные виды игр, которые пользователи из городов-миллионеров ищут минимум в полтора раза чаще среднего.

Аналитики также изучили, в каких городах-миллионерах чаще ищут браузерные версии классических настольных игр. Маджонг чаще всего ищут в двух столицах, шахматы и шашки — в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде, а нарды — на юге страны и в Москве.

«Количество игроков в браузерные игры постоянно растет. Так, например, за последний год ежемесячная аудитория “Яндекс игр” выросла больше, чем в два раза, и превысила 39 млн. Причин несколько: в частности, в них можно играть бесплатно и без загрузки на телефон, — отметил руководитель сервиса Павел Епишин. — Растет и количество игр на платформе: за последний год их число увеличилось на 40% и составило более 13 тыс.».

Как изучали запросы о браузерных играх

Аналитики «Яндекс игр» учитывали запросы, для которых на странице результатов поиска «Яндекс» показал хотя бы один из сайтов-каталогов браузерных игр (учитывали 29 сайтов, например «Игроутка», Vseigru.net, Gamelayer, «Яндекс игры» и др.).

При выборе игр по возрастам и городам-миллионерам учитывали запросы с примерным описанием игры: указанием жанра (пример — [игра машина гонки]), темы (пример — [io про зомби]), аудитории (пример — [аркады для детей]), числа игроков (пример — [гонки на двоих]), вида настольной игры (пример — [длинные нарды онлайн]) и т. д.

Каждый месяц «Яндекс» отвечает на десятки миллионов таких запросов.