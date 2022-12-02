Число российских разработчиков на VK Play с июня 2022 года выросло в два раза

С июня 2022 г. количество разработчиков на российской игровой площадке VK Play выросло до 600, 60% из которых пришли с платформы Steam. На данный момент на площадке зарегистрировано более 7 млн аккаунтов, количество игр в каталоге превышает 13 тыс.

«Мы отмечаем значительный прирост количества независимых разработчиков, которые приходят на нашу площадку для публикации своих игр. Ежемесячно на VK Play регистрируются десятки новых российских разработчиков, готовых представить от 1 до 20 игр, причем больше половины из них приходят со Steam. Мы рады, что такое большое количество разработчиков доверяет наше площадке и делаем все возможное, чтобы им было комфортно с нами работать», — сказал руководитель «VK Play игры» и CTO VK Play Родион Котельников.

У части создателей игр, которые приходят на VK Play, проекты находятся на стадии разработки и выйдут только в 2023/24 г. К площадке присоединяются как сотрудники и владельцы игровых компаний, так и независимые разработчики — физические лица, у которых также есть доступ к площадке.

Ранее VK Play улучшила условия работы с разработчиками: комиссия площадки составляет 5% (включая комиссию платежных систем), а разработчики получают 95% выручки. Условия программы впервые действуют как для начинающих проектов, у которых еще нет сформировавшейся аудитории (ранее такая комиссия составляла 30%), так и для студий, которые сами приводят пользователей в игру, а также на всех текущих партнеров площадки. Программа также распространяется на портированные на ПК мобильные игры, которые приносят разработчикам 10-15% дополнительно к выручке от мобильных версий игры.