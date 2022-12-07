МТС улучшила связь в 150 новостройках Московского региона

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о расширении мобильной сети в новостройках Москвы и Московской области. В результате работ по улучшению связи скорость мобильного интернета за год увеличилась вдвое для 250 тыс. абонентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС улучшила связь в 150 новых жилищных комплексах в Московском регионе. В них были установлены новые базовые станции, заменено оборудование на современное и перенастроены частотные диапазоны для расширения емкости сети. Это позволило вдвое ускорить мобильный интернет и предоставить абонентам качественную связь на придомовых территориях, паркингах и внутри квартир, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться интернет-сервисами. Средняя скорость мобильного интернета составила около 60 Мбит/с, что достаточно для стриминга и позволяет загрузить электронную книгу за секунду, мобильное приложение – за две, музыкальный альбом – за минуту, видео весом около 1,4 ГБ – чуть более трех минут.

Качество связи улучшено в жилых комплексах региона, в том числе, в таких крупных, как «Лучи», «Молодогвардейская, 36», Headliner, «Savvin River Residence», «Люберцы 2020», «Меценат», «Хорошевский», «Фонвизинский», LIFE-Варшавская, «Саларьево парк», «Позитив», «Первый Московский», «Южное Бунино», «Марьино град» и др. В области высокоскоростной мобильный интернет стал доступен в новостройках как в ближайших от Москвы городских округах, таких, как Ленинский, Красногорский, Химки, Мытищи, Балашиха, Королев, так и более отдаленных – Серпуховском, Дмитровском, Солнечногорском, Истринском и других.

«В новых районах бывает сложно найти место для установки оборудования и добиться радиосигнала хорошего качества из-за конструктивных особенностей и применяемых материалов при строительстве современных зданий. Многие ЖК строятся по принципу колодца, стены которого выполнены из железобетонных конструкций, представляющих серьезное препятствие для радиосигнала. Для обеспечения новостроек связью мы работаем в тесном контакте с застройщиками, чтобы новоселы могли пользоваться всеми возможностями нашей связи сразу же после переезда в новые квартиры вне зависимости от класса жилья», – отметил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.