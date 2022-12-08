CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» модернизировал сеть в Дмитрове

«Мегафон» завершил проект по улучшению качества связи в Дмитрове. В результате скорость мобильного интернета для жителей города увеличилась на 54% и в полтора раза превышает возможности других операторов, утверждает оператор.

Проект, который включал в себя модернизацию действующих базовых станций и строительство новых, начался в сентябре этого года и завершился за три месяца.

За последний год потребление мобильного интернет-трафика в Дмитрове выросло на 40%. Чтобы подготовить сеть к дальнейшим нагрузкам, технические специалисты «Мегафона» установили на базовых станциях новое оборудование, которое позволило увеличить ёмкость сети. Теперь независимо от будущих нагрузок абоненты смогут пользоваться качественным высокоскоростным мобильным интернетом. После завершения модернизации медианная скорость загрузки в городе составила 50,3 Мбит/с. Такие данные по итогам III квартала приводит Ookla на основе замеров, которые абоненты крупнейших операторов делают в приложении Speedtest.

При планировании развития сети «Мегафон» проанализировал потребление мобильного трафика в каждой локации и на основе больших данных спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Основываясь на этих расчётах, специалисты компании определили места, в которых строительство и модернизация инфраструктуры позволят улучшить качество связи для максимального числа абонентов.

Работы преимущественно проходили в жилых микрорайонах, где сотовый сигнал в некоторых локациях из-за плотной застройки может быть слабым. Для усиления сигнала «Мегафон» задействовал диапазон 800 МГц, имеющий высокую проникающую способность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Таинственные хакеры бесплатно и легально рекламируют себя на официальном сайте Евросоюза

В России сбираются ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных. Путин поддержал идею

Россию допустят до новых частот Wi-Fi. Привычные диапазоны перегружены

Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях

Microsoft создает собственное суперприложение, прослышав об успехах «Яндекса»

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще