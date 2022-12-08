«Мегафон» ускорил интернет для жителей 40 сел и деревень Чувашии

К концу 2022 г. инженеры «Мегафона» запустили порядка 80 новых базовых станций, при этом 50 из них — в малых населенных пунктах республики. В частности, связисты улучшили покрытие 4G в деревне Яуши, где живут самые активные в сети абоненты. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Как показывают инструменты big data «Мегафона», жители поселений в несколько сот человек прокачивают большие объемы данных, чем пользователи в полумиллионных Чебоксарах. Лидером сейчас является деревня Яуши в Чебоксарском районе — в среднем на абонента здесь ежемесячно приходится 43,4 ГБ. Такого объема хватит, чтобы посмотреть целый сезон сериала «Друзья» в разрешении Full НD. На втором месте — село Буртасы в Вурнарском районе с потреблением 40,8 ГБ. Замыкает тройку деревня Большие Бикшихи в Канашском районе, где один клиент загружает в среднем 37,2 ГБ.

Для сравнения горожане используют, как правило, от 15 до 27 ГБ. К декабрю верхние строчки рейтинга заняли Чебоксары, Канаш и Новочебоксарск.

«В этом году 10 лет, как наша компания запустила связь 4G первой в регионе. Востребованность быстрого мобильного интернета при этом продолжает набирать обороты. Только за год жители республики начали в среднем использовать на 2 ГБ в месяц больше данных — цифра выросла с 17 до 19 ГБ. Причем сельчане заметно впереди. Для многих из них смартфон стал альтернативой фиксированному доступу и позволяет учиться, работать, получать госуслуги. Мы учитываем это, формируя программу развития инфраструктуры, и охватили в этом году около 40 малых поселений. Наиболее масштабные работы прошли в Чебоксарском, Вурнарском, Цивильском и Ядринском районах», — сказал директор «Мегафона» в Чувашии Михаил Русинов.

В столице региона оператор также усилил покрытие: в зоне внимания технических специалистов оказались ул. Ленинского комсомола, Радужная, Пристанционная, Богдана Хмельницкого Прокопьева и другие. Кроме того, дополнительные телеком-объекты начали действовать на ключевых артериях Алатыря, Канаша, Новочебоксарска, Шумерли и на трассе «Цивильск — Сызрань».