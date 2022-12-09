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«Яндекс» запустил новую стратегию для роста поисковых запросов бренда и исследование Search Lift в медийных кампаниях

«Яндекс» поможет растить поисковые запросы бренда с помощью новой стратегии и исследования Search Lift в медийных кампаниях.

Новая стратегия Search Lift в медийной рекламе поможет увеличить количество запросов бренда или его услуг в поиске. А исследование покажет, как медийная реклама влияет на динамику поисковых запросов. Оба инструмента пока доступны в бета-версии.

Настроить работу стратегии рекламодатели могут самостоятельно в личном кабинете в «Директе». Выбирая оптимизацию на поисковые запросы бренда, рекламодатели получают максимальный прирост поисковых запросов от заинтересованных пользователей.

Чтобы увидеть насколько чаще пользователи, видевшие рекламу, стали искать товар, компанию или услугу по брендовым запросам, можно подключить исследование Search Lift. Сделать это можно в личном кабинете «Директа». Для этого потребуется указать бренды и рекламируемые товары и услуги, после система самостоятельно подберет релевантные поисковые запросы. В отчете рекламодатель сможет увидеть данные по общему приросту запросов по итогам рекламной кампании и расширенную детализацию по отдельным поисковым фразам.

Ключевые фразами, полученными в результатах исследования, можно дополнить перфоманс-рекламу, чтобы сделать ее эффективнее.

«Мы видим четкий запрос рынка на эффективность и измеряемость инвестиций в медийную рекламу. Запуская охватные кампании, рекламодатели хотят понять, как это поможет им сформировать новый спрос и решить конечные задачи бизнеса. С помощью уникальной для российского рынка стратегии Search Lift, а также одноименного исследования мы даем возможность целенаправленно работать над ростом поисковых запросов бренда, а значит получать новых заинтересованных клиентов и увеличивать продажи», — сказала руководитель отдела по развитию медийной рекламы «Яндекса» Екатерина Одинцова.

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