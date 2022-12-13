«Транстелеком» организовал бесшовное Wi-Fi-покрытие на обновленной столичной станции «Мещерская»

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов «Транстелеком» организовал бесшовную сеть публичного беспроводного интернет-доступа на станции «Мещерская» в Москве.

В конце ноября после двухлетней реконструкции открылась станция «Мещерская» Киевского направления Московской железной дороги, которая в перспективе будет входить в состав четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Общая площадь станции после обновления составляет около шести тысяч квадратных метров.

На территории станции специалистами «Транстелекома» было создано единое Wi-Fi-пространство, где пользователи, авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к высокоскоростному интернету при перемещении между различными зонами действия сети.

Сетевое оборудование оснащено специализированными модулями связи с контроллером, что создает бесшовную непрерывную среду для прохождения сигнала. Благодаря такому технологическому решению обеспечено удобство для пассажира и возможность перемещаться по вестибюлям и станционным платформам, сохраняя стабильное качество связи и высокую скорость передачи данных.

Ранее подобное решение было реализовано специалистами «Транстелекома» на новом столичном железнодорожном вокзале «Восточный», терминале «Аэроэкспресс» в Шереметьево и на нескольких других столичных транспортных узлах.

«Концепция работы нашей дирекции состоит в том, чтобы обеспечить наиболее комфортную среду для пассажиров. Уверен, что бесшовный доступ в интернет является одним из важных составляющих такой концепции», – отметил заместитель начальника Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала РЖД Юрий Быховский.

«Транстелеком» активно развивает услуги для транспортно-логистической сферы, которые формируют комплексную цифровую экосистему для перевозчиков и пассажиров. Современные интернет-сервисы делают более удобным и приятным клиентский путь, а мы обеспечиваем качество и надежность таких сервисов», – отметил директор по системной интеграции компании «Транстелеком» Константин Болтрукевич.