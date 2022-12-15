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МТС разогнала скорости интернета на популярных катках и лыжных трассах Казани

МТС укрепила качество связи и расширила покрытие высокоскоростного интернета в популярных местах зимнего отдыха казанцев. В результате скорость интернета на самых посещаемых катках и лыжных трассах города увеличилась в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшенное покрытие и новые скорости стали доступны на лыжных трассах и ледовых аренах каждого района Казани. Так мобильный интернет 4G ускорили на территории Кремлевской набережной, парков Горького и «Черное озеро» в центре, детского парка «Калейдоскоп», Горкинско-Ометьевского леса и «Центра хоккея на траве» в Приволжском районе, парка Победы и стадиона «Ак Барс арена» в Ново-Савиновском районе, стадиона «Тасма» в Московском районе, а также ледовых арен в Кировском районе.

Не обошли вниманием и лыжников – МТС прокачала скорости LTE на основных лыжных трассах в Березовой роще поселка Дербышки и в лыжно-биатлонном комплексе в Мирном. Помимо этого, дополнительное оборудование было установлено в горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» около ИТ-города Иннополис, где каждую зиму отдыхают любители экстремальных видов спорта со всей страны.

«Традиционно в эти месяцы и на каникулах мы фиксируем рост трафика в «зимних» локациях. Отдыхающие делают здесь семейные фото и видео для социальных сетей, общаются в мессенджерах с отставшими на лыжне спортсменами, слушают музыку и подкасты во время катания, пользуются банковскими приложениями для оплаты аренды оборудования. С помощью анализа обезличенных данных нашей BigDatа, мы определяем самые популярные места отдыха жителей и точечно готовим сеть к зимнему сезону, чтобы татарстанцы с комфортом пользовались привычными мобильными сервисами вне зависимости от степени загруженности сети», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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