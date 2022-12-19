МТС увеличила скорость мобильного интернета на трассе М10 в Новгородской области

МТС модернизировала сеть и установила новое телеком-оборудование на участке трассы М10, пролегающем через Новгородскую область. В результате скорость мобильного интернета МТС у автомобилистов выросла в 4 раза.

После установки нового телеком-оборудования и модернизации имеющегося МТС обеспечила непрерывное покрытие на всем участке автодороги в Новгородской области. Теперь автомобилисты и пассажиры смогут оставаться на связи и пользоваться всеми преимуществами высокоскоростного интернета МТС – загружать карты и использовать навигатор в онлайн-режиме, искать необходимую информацию в интернете, бронировать отели и выбирать место, чтобы подкрепиться и отдохнуть, звонить по видеосвязи, а путешественники с детьми – развлекать их в дороге просмотром мультфильмов и видеороликов в Сети в высоком качестве.

Также за счет установки новых базовых станций высокоскоростной мобильный интернет МТС появился в пяти населенных пунктах, расположенных вдоль трассы М10 – поселке Крестцы, деревнях Харчевня и Стуковья Крестецкого района и в деревнях Мостки и Радищево Чудовского района. А еще в восьми населенных пунктах Крестецкого, Чудовского и Новгородского районов скорость мобильного интернета МТС увеличилась в 4 раза. Теперь жители этих населенных пунктов смогут пользоваться всеми современными цифровыми сервисами в полном объеме – работать и учиться удаленно, созваниваться в мессенджерах по видеосвязи, скачивать «тяжелый» контент, смотреть кино и сериалы через интернет в HD-качестве.

«Более 40% россиян, которые планируют путешествовать в этом году на новогодние праздники, хотят отправиться в поездку на автомобиле. И значительная часть этих туристов – из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы провели большую работу по установке новых базовых станций и модернизации оборудования вдоль трассы. И теперь для путешественников, абонентов МТС, чей путь будет пролегать по М10 через Новгородскую область, поездка станет более комфортной, ведь все сервисы, которыми обычно пользуются автомобилисты в городе, будут доступны им в полном объеме», – сказал директор МТС в Новгородской области Александр Самуйлов.

Федеральная трасса М10 «Россия» соединяет две столицы – Москву и Санкт-Петербург, проходя через Тверь и Великий Новгород. Протяженность трассы составляет 664 км, треть из которых приходится на Новгородскую область: через Вышний Волочек, западнее города Валдай, через Крестцы, по объездной дороге вдоль Новгорода, через Чудово.