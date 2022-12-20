«Мегафон» запустил скоростной мобильный интернет в заполярном селе Саскылах

Жители села Саскылах Анабарского района Якутии, расположенного за северным полярным кругом, впервые получили доступ к 4G-интернету «Мегафона». До недавнего времени более 2000 сельчанам были доступны только голосовые вызовы, а теперь, благодаря сети «Мегафона», они могут общаться с близкими по видео и с комфортом пользоваться любыми интернет-сервисами и приложениями. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора модернизировали телеком-оборудование и развернули сеть 4G на территории села, кроме того все базовые станции теперь подключены к ВОЛС, что улучшит качество услуг и повысит надежность сети оператора при постоянно растущей нагрузке и суровых климатических условиях. Все это позволило обеспечить население скоростным интернетом и новым качеством голосовых звонков по технологии VoLTE.

Анабарский район – один из самых северных районов Якутии и России, а село Саскылах, расположенное на правом берегу реки Анабар, впадающей в море Лаптевых, является одним из крупнейших портов в регионе. В селе расположены больничный комплекс и общественно-культурный центр, работает детский сад и школа, и запуск мобильного интернета значительно облегчит процесс учебы для школьников и их родителей, а также даст возможность проведения уроков в дистанционном формате при неблагоприятных погодных условиях.

«Из-за сурового климата, интернет является одним из важных средств досуга и связи у жителей Якутии, – отметила директор Якутского отделения «Мегафона» Мария Мамедова. – Для того чтобы обеспечить поселения современными голосовыми сервисами и мобильным интернетом, наравне с крупными городами республики, нашим инженерам приходится прикладывать значительные усилия. Но благодаря проведенным работам, сельчане в преддверии праздников впервые получили доступ к интернету на высоких скоростях и смогут быстрее и проще справиться с предновогодними хлопотами и просто общаться с близкими, несмотря на расстояния».

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«Мегафон» – оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.