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«Мегафон» «разогнал» 4G на Чукотке

«Мегафон» перевел свою сеть в Анадыре и Угольных Копях на волоконно-оптическую линию связи. Ранее мобильная сеть работала через спутниковые каналы. Благодаря этому абонентам компании, живущим в столице Чукотки, стал доступен мобильный интернет 4G на высоких скоростях, которые выросли более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Ранее инженеры «Мегафона» модернизировали телеком-инфраструктуру в Анадыре и других городах и поселках округа, чтобы с приходом ВОЛС более 13 тыс. жителей Анадыря и около 35 тыс. жителей Чукотского округа быстро получили доступ к скоростному мобильному интернету. Помимо основного населения на Чукотку приезжают сотни специалистов, работающих вахтовым методом на горнодобывающих предприятиях. Теперь они смогут использовать все цифровые возможности своих гаджетов по максимуму: за секунды скачивать видео и полезные приложения, а также звонить в 4G по технологии VoLTE, отличающейся «эффектом присутствия» собеседника и мгновенным соединением.

Качество голоса и интернета улучшилось в жилых кварталах, медицинских и образовательных учреждениях, спортивных и торговых объектах, на автомобильных дорогах, вблизи промышленных и складских предприятий, а также в местном аэропорту.

Помимо увеличения скорости интернета, повысилась также надежность сети оператора: она будет работать стабильно даже при метелях и порывистом ветре, что не редкость для Чукотки.

Новые базовые станции оператора работают сразу в нескольких частотных диапазонах, обеспечивающих одновременно высокие скорости передачи данных, широкое покрытие, стабильность и улучшенное проникновение сигнала в помещения.

«Переход на ВОЛС – это долгожданное событие для всех жителей Чукотки. Мы оставались единственным регионом, где мобильная связь обеспечивалась посредством спутниковых каналов. Чтобы в кратчайшие сроки перевести всю инфраструктуру на оптоволокно мы заранее расширили возможности существующей сети, чтобы удовлетворить растущие потребности абонентов и предоставить качественный интернет для работы цифровых сервисов. Пока новые скорости смогли почувствовать жители Анадыря, но мы продолжим переводить и другие населенные пункты округа, как только появится техническая возможность», – сказал директор «Мегафона» в Чукотке Илья Челышев.

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«Мегафон» – оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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